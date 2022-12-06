Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 17 декабря

11:43, 06 декабря 2022, ПАИ

Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 17 декабря. На сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» опубликована информация с уточненными ценами на проезд.

«В соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 02.12.2022 № 295-ат «Об установлении предельных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа Псков» с 17.12.2022 изменится стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Пскова», — говорится в сообщении.

Стоимость одной поездки:

- за наличный расчет в размере 36 рублей;

- банковской картой или мобильным телефоном в размере 36 рублей;

- транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца в следующих размерах: за 1-10 поездку в размере 34 рублей, с 11-20 поездку в размере 33 рублей 50 копеек, с 21 по 30 поездку в размере 33 рублей, с 31 по 40 поездку в размере 32 рублей 50 копеек, за 41 поездку и выше в размере 32 рублей.