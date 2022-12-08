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Общество

Андрей Козлов: Задача Великолукской сельхозакадемии - продовольственная безопасность

Фото предоставлено Андреем Козловым

В ближайшее время задача Великолукской сельскохозяйственной академии — совместно с сельхозтоваропроизводителями обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, сказал председатель комитета по АПК и природопользованию Псковского областного собрания Андрей Козлов, поздравляя вуз с 65-летием.

По его словам, академия — это серьезное учебное заведение с большим потенциалом, с квалифицированным профессорско-преподавательским составом. «Выпускники академии работают и добиваются успехов во многих отраслях АПК. Очень важно, что в последнее время академия стала ближе к производству. Студенты проходят практику на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий области и за пределами региона. Будущее у академии есть», - отметил депутат.

Андрей Козлов напомнил, что он тоже является выпускником Великолукской сельскохозяйственной академии. «Когда я начинал учиться, это еще был сельскохозяйственный инстинкт, а диплом получил уже в академии. Воспоминания об учебе - только хорошие. Это годы молодости, годы выбора будущей профессии. Я выбрал профессию по специальности и долгое время работал в сфере АПК. Хочется пожелать академии, чтобы студенты, которых они профессионально готовят, закреплялись и  достигали успехов в отрасти сельского хозяйства», - сказал он.

По словам Андрея Козлова, академия прежде всего дает базовые знания, но  окончательная задача — это повышение продовольственной безопасности страны. «Без кадров это сделать невозможно. Только в объединении производства и науки можно двигаться вперед и быть на самых высоких местах в мире. Технологии сами не работают без людей. Люди — важная составляющая. Если есть современные технологии и квалифицированные кадры, любое производство будет жить, развиваться и двигаться вперед. Поэтому я желаю академии максимально закрепить своих выпускников в сельскохозяйственной отрасли и более плотно работать с производством. Без кадров нет производства», - подчеркнул он.

О прошлом и настоящем академии, а также о мероприятиях в честь ее 65-летия читайте в статье.

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