Повышение платы за проезд в автобусах Пскова объяснил губернатор

14:14, 06 декабря 2022, ПАИ

Повышение платы за проезд в общественном транспорте Пскова до 36 рублей прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

«Услуга проезда в общественном транспорте платная, если человек хочет куда-то доехать, он должен заплатить за билет. 36 рублей – экономически обоснованная цена», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что «Псковпассажиравтотранс» обосновал данное повышение, в том числе это связано с необходимостью брать в лизинг новые автобусы. «Чудес не бывает, нельзя ездить за три рубля. Требуется существенное обновление парка, замена оборудования на газовое. Но даже при тарифе 36 рублей мы предприятию в год будем давать 300-400 млн рублей», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в автобусах Пскова вырастет с 17 декабря. Подробные цены можно посмотреть здесь.