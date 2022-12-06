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Общество

Повышение платы за проезд в автобусах Пскова объяснил губернатор

Повышение платы за проезд в общественном транспорте Пскова до 36 рублей прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

«Услуга проезда в общественном транспорте платная, если человек хочет куда-то доехать, он должен заплатить за билет. 36 рублей – экономически обоснованная цена», – сказал глава региона. 

Михаил Ведерников добавил, что «Псковпассажиравтотранс» обосновал данное повышение, в том числе это связано с необходимостью брать в лизинг новые автобусы. «Чудес не бывает, нельзя ездить за три рубля. Требуется существенное обновление парка, замена оборудования на газовое. Но даже при тарифе 36 рублей мы предприятию в год будем давать 300-400 млн рублей», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в автобусах Пскова вырастет с 17 декабря. Подробные цены можно посмотреть здесь. 

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