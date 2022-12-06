Бюджет Псковской области в этом году превысит 50 млрд рублей

15:21, 06 декабря 2022, ПАИ

Бюджет Псковской области составит в этом году значительно больше 50 миллиардов. В начале года речь шла о 26 миллиардах. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

Также глава региона подчеркнул, что Псковская область в 2022 году погасила все коммерческие кредиты.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание, что общественники и некоммерческие организации стали в большей степени оказывать поддержку региону. «Нам удалось сделать так, чтобы гражданское общество включилось в работу по развитию региона. Люди перестали быть просто зрителями, для нас это колоссальная поддержка и помощь», - подчеркнул губернатор.