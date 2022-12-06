Алеся Михачева возглавила список «сверхновых звёзд» медиарейтинга «Псковской правды»

15:52, 06 декабря 2022, ПАИ

Почти треть персон в ноябрьском медиарейтинге «Псковской правды» - «новички». Часть из них - условные, те, кто периодически попадает в топ-30, а затем выходит из него, часть - в буквальном смысле слова новые лица.

Из числа последних самую высокую строчку в рейтинге занимает депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева. По итогам ноября она в региональном топ-30 заняла 13-е место с медиаиндексом 790.

В числе самых заметных сюжетов с ее участием - заседание Совета по развитию добровольчества в Псковской области и запуск в регионе федерального партийного проекта «Женское движение «Единой России», региональный общественный совет которого и возглавила Алеся Михачёва.

Также в региональный медиарейтинг впервые попала директор Псковского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Светлана Мельникова (20-е место, медиаиндекс 623). Самым заметным событием, в связи с которым она оказалась в центре внимания СМИ, стало открытие выставки «Всеволодов свет», посвященной 100-летию со дня рождения известного псковского реставратора.

Кроме того, 30-е место в рейтинге с медиаиндексом 329 заняла вице-губернатор - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова. Заместитель главы региона впервые оказалась в медиарейтинге в связи с темой принятия бюджета области на 2023 год и плановый период. Еще один медиасюжет с ее участием был посвящен встрече губернатора с председателями объединений местного самоуправления региона. На ней глава региона Михаил Ведерников сообщил, что Татьяне Бариновой поручено до конца года проанализировать распределение фонда оплаты труда по каждому из муниципалитетов.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».