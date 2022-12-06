Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алеся Михачева возглавила список «сверхновых звёзд» медиарейтинга «Псковской правды»

Почти треть персон в ноябрьском медиарейтинге «Псковской правды» - «новички». Часть из них - условные, те, кто периодически попадает в топ-30, а затем выходит из него, часть - в буквальном смысле слова новые лица.

Из числа последних самую высокую строчку в рейтинге занимает депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева. По итогам ноября она в региональном топ-30 заняла 13-е место с медиаиндексом 790.

В числе самых заметных сюжетов с ее участием - заседание Совета по развитию добровольчества в Псковской области и запуск в регионе федерального партийного проекта «Женское движение «Единой России», региональный общественный совет которого и возглавила Алеся Михачёва.

Также в региональный медиарейтинг впервые попала директор Псковского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Светлана Мельникова (20-е место, медиаиндекс 623). Самым заметным событием, в связи с которым она оказалась в центре внимания СМИ, стало открытие выставки «Всеволодов свет», посвященной 100-летию со дня рождения известного псковского реставратора.

Кроме того, 30-е место в рейтинге с медиаиндексом 329 заняла вице-губернатор - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова. Заместитель главы региона впервые оказалась в медиарейтинге в связи с темой принятия бюджета области на 2023 год и плановый период. Еще один медиасюжет с ее участием был посвящен встрече губернатора с председателями объединений местного самоуправления региона. На ней глава региона Михаил Ведерников сообщил, что Татьяне Бариновой поручено до конца года проанализировать распределение фонда оплаты труда по каждому из муниципалитетов.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Митрополит Тихон вошел в топ федерального медиарейтинга «Псковской правды»
06 декабря 2022

Добровольца из Пустошки наградили медалью Суворова за участие в СВО
06 декабря 2022

Профсоюзы передали участникам СВО около двух тон минеральной воды

06 декабря 2022

Алеся Михачева возглавила список «сверхновых звёзд» медиарейтинга «Псковской правды»
06 декабря 2022

ФОТОФАКТ Остановка посередине дороги
06 декабря 2022

На 37,5% вырос охват аудитории у псковского губернатора
06 декабря 2022

Схема движения поездов изменится на участке от Луги до Пскова
06 декабря 2022

Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...