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Общество

Внесудебное банкротство в России сделают доступным для пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу внесудебного банкротства, предоставив возможность ее пройти получателям пенсий и пособий. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Внесудебное банкротство действует в РФ с 2020 года и позволяет избавиться от долгов перед кредиторами в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, если выплатить их невозможно, а денег и имущества у должника нет. При этом, как ранее отмечалось на совещании президента с правительством 16 ноября, эта процедура недоступна, например, людям старшего возраста и другим льготникам, так как у них имеется стабильный доход в виде пенсий и соцвыплат, пишет ТАСС.

Как указано в перечне поручений главы государства, правительство и ЦБ должны внести поправки, распространяющие процедуру внесудебного банкротства на граждан, основным источником доходов которых является пенсия или пособие. Кроме того, минимальный порог долга для процедуры внесудебного банкротства должен быть снижен с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, а максимальный - повышен с 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Также пройти процедуру внесудебного банкротства смогут граждане, в отношении которых исполнительные процедуры по взысканию долга длятся более семи лет. С десяти до пяти лет будет сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке.

Поправки должны быть внесены к июню 2023 года, говорится в поручении.

На совещании с правительством 16 ноября Владимир Путин поддержал предложения Минэкономразвития по расширению процедуры внесудебного банкротства, попросив уделить особое внимание пенсионерам. Как отметил президент, банки «легко и с удовольствием» выдают им небольшие кредиты, а потом эти люди «превращаются в вечных должников», у которых кредитные учреждения «кровь пьют прямо до гробовой доски». «Это, конечно, нужно прекратить», - сказал тогда Владимир Путин.

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