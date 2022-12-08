Великолукская академия стала основным поставщиком кадров для «Велмаш-С»

11:53, 08 декабря 2022, ПАИ

С Великолукской сельскохозяйственной академией у нашего предприятия давнее и взаимовыгодное сотрудничество, в рамках которого учащиеся могут получить знания, так необходимые при адаптации на производстве, а завод в перспективе может получить подготовленные кадры, сказал главный конструктор ООО «Велмаш-С» Сергей Антипов, поздравляя вуз с 65-летием.

По его словам, ООО «Велмаш-С» сотрудничает с Великолукской сельхозакадемией по многим вопросам. «Это и прохождение производственных практик, и стажировки на предприятии студентов и преподавателей, и ежегодные обзорные экскурсии – не только в день открытых дверей, но и при необходимости. Кроме того, сейчас мы развиваем сотрудничество в сфере спортивно-массовой работы. Вуз предоставляет нам свои помещения для проведения заводской спартакиады. Недавно в спортивном зале главного корпуса завершились соревнования по мини-футболу, а в ближайшей перспективе мы запланировали тренировки волейбольной сборной завода на базе вуза», – рассказал Сергей Антипов.

Главный конструктор ООО «Велмаш-С» отметил, что он сам является выпускником академии и – 10 лет работал в вузе проректором. Академию окончили и многие сотрудники предприятия.

«Около половины сотрудников департамента, которым я руковожу, – выпускники сельскохозяйственной академии. Если говорить о заводе, то даже среди производственных рабочих очень много выпускников академии. Это я не говорю о менеджменте производственного цеха, бухгалтерской и финансовой службах», – сказал он. И отметил, что окончившие сельскохозяйственную академию рабочие очень ценятся на предприятии: «На такого рабочего можно всегда положиться, будь то организация работы на участке, внедрение нового современного оборудования или инновационных технологий, внедрение новых методов организации труда и рабочего места, всегда можно быть уверенным, что он изготовит деталь без брака».

Специалист по подготовке персонала – тоже бывший выпускник сельскохозяйственной академии. «У предприятия есть лицензия на ведение образовательной деятельности, поэтому по многим рабочим специальностям мы сами проводим обучение и аттестацию производственных рабочих», – пояснил Сергей Антипов.

По его словам, посетившие завод в день открытых дверей представители сельскохозяйственной академии оценили возможности подготовки кадров на предприятии.

«ООО «Велмаш-С» – это современное предприятие, которое динамично развивается. Мы приобретаем новое оборудование, запустили на полную производственную мощность новую покрасочную линию. Наш завод – это очень хорошая база для прохождения производственной практики студентов, краткосрочных стажировок педагогического состава для расширения их кругозора и углубления знаний», – отметил главный конструктор предприятия.

О прошлом и настоящем академии, а также о мероприятиях в честь ее 65-летия читайте в статье.