Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукская академия стала основным поставщиком кадров для «Велмаш-С»

Фото: ООО «Велмаш-С»

С Великолукской сельскохозяйственной академией у нашего предприятия давнее и взаимовыгодное сотрудничество, в рамках которого учащиеся могут получить знания, так необходимые при адаптации на производстве, а завод в перспективе может получить подготовленные кадры, сказал главный конструктор ООО «Велмаш-С» Сергей Антипов, поздравляя вуз с 65-летием. 

По его словам, ООО «Велмаш-С» сотрудничает с Великолукской сельхозакадемией по многим вопросам. «Это и прохождение производственных практик, и стажировки на предприятии студентов и преподавателей, и ежегодные обзорные экскурсии – не только в день открытых дверей, но и при необходимости. Кроме того, сейчас мы развиваем сотрудничество в сфере спортивно-массовой работы. Вуз предоставляет нам свои помещения для проведения заводской спартакиады. Недавно в спортивном зале главного корпуса завершились соревнования по мини-футболу, а в ближайшей перспективе мы запланировали тренировки волейбольной сборной завода на базе вуза», – рассказал Сергей Антипов.

Главный конструктор ООО «Велмаш-С» отметил, что он сам является выпускником академии и – 10 лет работал в вузе проректором. Академию окончили и многие сотрудники предприятия.

«Около половины сотрудников департамента, которым я руковожу, – выпускники сельскохозяйственной академии. Если говорить о заводе, то даже среди производственных рабочих очень много выпускников академии. Это я не говорю о менеджменте производственного цеха, бухгалтерской и финансовой службах», – сказал он. И отметил, что окончившие сельскохозяйственную академию рабочие очень ценятся на предприятии: «На такого рабочего можно всегда положиться, будь то организация работы на участке, внедрение нового современного оборудования или инновационных технологий, внедрение новых методов организации труда и рабочего места, всегда можно быть уверенным, что он изготовит деталь без брака».

Специалист по подготовке персонала – тоже бывший выпускник сельскохозяйственной академии. «У предприятия есть лицензия на ведение образовательной деятельности, поэтому по многим рабочим специальностям мы сами проводим обучение и аттестацию производственных рабочих», – пояснил Сергей Антипов.

По его словам, посетившие завод в день открытых дверей представители сельскохозяйственной академии оценили возможности подготовки кадров на предприятии.

«ООО «Велмаш-С» – это современное предприятие, которое динамично развивается. Мы приобретаем новое оборудование, запустили на полную производственную мощность новую покрасочную линию. Наш завод – это очень хорошая база для прохождения производственной практики студентов, краткосрочных стажировок педагогического состава для расширения их кругозора и углубления знаний», – отметил главный конструктор предприятия.

О прошлом и настоящем академии, а также о мероприятиях в честь ее 65-летия читайте в статье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

До 0 градусов потеплеет в Псковской области 9 декабря
08 декабря 2022

Музей находок горводоканала откроется в Пскове

08 декабря 2022

Две пары аистов поселили в Псково-Печерском монастыре
08 декабря 2022

Более 7000 человек заразились COVID-19 в России за сутки
08 декабря 2022

Тарифы на водоснабжение вырастут в Пскове в 2023 году
08 декабря 2022

Площадки для художников организуют в Пскове в 2023 году
08 декабря 2022

До -5 градусов прогнозируют псковские синоптики 8 декабря

08 декабря 2022

Сбер и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...