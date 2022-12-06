В центре Пскова залезающего в окно Деда Мороза сменил снеговик
Залезающего в окно Деда Мороза в центре Пскова сменил снеговик. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».
Псковичи установили уже традиционную инсталляцию на балконе своей квартиры на Октябрьской площади. Несколько лет эта семья украшает свое окно героями новогодних сказок.
Впервые Дед Мороз появился в Пскове в 2020 году. Сказочный персонаж тогда еще не заглядывал в окно, а просто висел на балконе.
В 2021 году Дед Мороз «залез» чуть выше и даже нашёл себе спутницу. Творчество Екатерины так полюбилось жителям Пскова, что её выдвинули на соискание общественной премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива».
О том, куда делся полюбившийся псковичам Дед Мороз и не растает ли новый персонаж - Снеговик, рассказала его хозяйка Екатерина Ли «Комсомольской правде в Пскове».