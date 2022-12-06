Победителей творческого конкурса «Чернильница» наградили в Пскове
Финал в рамках XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» состоялся в малом зале Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина 5 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре Пскова.
В этом году мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения известного поэта Серебряного века Марины Цветаевой.
Номинация «Лучший писатель малого жанра»
1 место – Александр Годунов
2 место – Дарья Шумаркина
3 место – Анастасия Фель
Номинация «Лучший поэт» (14–17 лет)
1 место – Александра Гавала
2 место – Екатерина Иванова
3 место – Наталья Крюкова
Номинация «Лучший поэт» (18–35 лет)
1 место – Роман Байков
2 место – Татьяна Пловец
3 место – Анастасия Исаева
Номинация «Лучший чтец»
1 место – Ирина Елфимова
2 место – Анастасия Куклина
3 место – Надежда Шукшина
Номинация «Лучший чтец на иностранном языке»
1 место – Роман Байков
Номинация «Лучший иллюстратор»
1 место – Ульяна Бобылева
2 место – Анна Оболенская
3 место – Ольга Гребнева
Финалом мероприятия стало выступление руководителя школы музыки «Полиритм» Марии Анисимовой с мелодией «Портрет», которая стала частью аудиокниги конкурса «Чернильница» в 2022 году.
Отметим, в этом году в организационный комитет конкурса «Чернильница» на участие в семи номинациях поступили рекордные 104 заявки от 55 поэтов, 24 чтецов, 17 писателей и 15 иллюстраторов.