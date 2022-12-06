Победителей творческого конкурса «Чернильница» наградили в Пскове

17:36, 06 декабря 2022, ПАИ

Финал в рамках XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» состоялся в малом зале Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина 5 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре Пскова.

В этом году мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения известного поэта Серебряного века Марины Цветаевой.

Номинация «Лучший писатель малого жанра»

1 место – Александр Годунов

2 место – Дарья Шумаркина

3 место – Анастасия Фель



Номинация «Лучший поэт» (14–17 лет)

1 место – Александра Гавала

2 место – Екатерина Иванова

3 место – Наталья Крюкова



Номинация «Лучший поэт» (18–35 лет)

1 место – Роман Байков

2 место – Татьяна Пловец

3 место – Анастасия Исаева



Номинация «Лучший чтец»

1 место – Ирина Елфимова

2 место – Анастасия Куклина

3 место – Надежда Шукшина



Номинация «Лучший чтец на иностранном языке»

1 место – Роман Байков



Номинация «Лучший иллюстратор»

1 место – Ульяна Бобылева

2 место – Анна Оболенская

3 место – Ольга Гребнева

Финалом мероприятия стало выступление руководителя школы музыки «Полиритм» Марии Анисимовой с мелодией «Портрет», которая стала частью аудиокниги конкурса «Чернильница» в 2022 году.

Отметим, в этом году в организационный комитет конкурса «Чернильница» на участие в семи номинациях поступили рекордные 104 заявки от 55 поэтов, 24 чтецов, 17 писателей и 15 иллюстраторов.