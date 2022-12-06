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Общество

Александр Братчиков: 43 миллиона потрачены с умом

Фото: Сергей Герасимов

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков оценил результаты ремонта лицея № 10 в Пскове, сообщает пресс-служба областного Собрания.

«43 миллиона, выделенные на ремонт псковского лицея № 10, потрачены с умом», — отметил вице-спикер Собрания Александр Братчиков по итогам осмотра школы вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым во время рабочего выезда главы региона. Лицей расположен на территории избирательного округа депутата.

Фото: Сергей Герасимов

«Ремонт в целом понравился. Подрядчик по объективным причинам немного затянул работы, но практически уложился в сроки. Всё выполнено с неплохим качеством», — оценил результат Александр Братчиков.

В лицее установлена новая входная группа, отремонтированы классы, заменена сантехника, появился новый зал аэробики, а в существующем спортзале обновлены полы.

Фото: Сергей Герасимов

«Самое главное, утеплены потолки во всей школе, — отдельно обратил внимание депутат. — Это создаст комфортные условия для школьников и плюсом позволит сэкономить на отоплении».

Вице-спикер поблагодарил правительство и губернатора за включение школы в программу капремонта, а директора Ольгу Фёдорову и лицеистов — за отношение к своей школе «с душой».

Фото: Сергей Герасимов

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