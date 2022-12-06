Руководитель АО «Вектор» претендует на звание «Бизнесмен года»

20:45, 06 декабря 2022, ПАИ

Генеральный директор АО «Вектор» Дмитрий Адамович выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он претендует на звание «Бизнесмен года».

Дмитрий Адамович родился в Пскове, учился в Псковском политехническом институте по специальности «инженер-строитель». С 2000 года работал по полученной профессии. Его компания строила жилые многоэтажки в Пскове и Великом Новгороде, магазины и промышленные здания, таможенные терминалы.

Четыре года назад Дмитрий Адамович сменил род занятий, приобрёл завод «Вектор» в Острове. Производство интегральных электронных схем является основным видом деятельности предприятия. В настоящее время завод является известным производителем и надёжным поставщиком высококачественных изделий электронной техники: резисторных и конденсаторных блоков, слюдяных конденсаторов. Продукция акционерного общества «Вектор» применяется во многих отраслях промышленности, в том числе в авиакосмической.

За прошедшие годы число сотрудников предприятия выросло на 50 процентов, и сейчас продолжается набор людей, которые получают рабочую специальность на месте.

В течение последних двух лет произошло пятикратное увеличение количества исполненных заказов.

В этом году на предприятии развернули большие строительные работы, восстанавливается здание под цех гальваники. Когда приобретали завод, производство располагалось на полутора тысячах квадратных метров, сейчас их уже пять тысяч. Новый гальванический цех будет занимать семь тысяч квадратных метров. Предприятие закупает оборудование для новых производств и новой электронной компонентной базы.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.