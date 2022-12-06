Кондитерский дом «Себежанка» вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
В список претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка» вошёл кондитерский дом «Себежанка», который расположен в деревне Ульяновщина Себежского района.
Руководитель предприятия Владимир Кузьмин рассказал, что идея для бизнеса была сначала другая. Но в туристском информационном центре Псковской области в инициативном порядке предложили развивать гастрономическое направление, и предприниматель активно взялся за это. Шеф-кондитер предприятия Александра Сафронова — обладатель золотых медалей международных конкурсов.
Основное направление кондитерской мастерской — пряники, а также шоколадные конфеты. Особенная продукция — пряники с глазурью, на которой напечатаны достопримечательности городов региона: Пскова, Острова, Опочки, Себежа, Печор. В коробочке — вкладыш с исторической справкой. Есть и печатные пряники с начинкой, на них изображены Псковский кремль, островские цепные мосты и другие узнаваемые места.
На средства микрозайма регионального центра «Мой бизнес» предприниматель купил фудтрак. Помимо сладостей, здесь можно приобрести продукты местных сельхозпроизводителей.
Теперь в планах Владимира Кузьмина организовать у производственного здания летний кинотеатр под открытым небом, а также обустроить прогулочную зону. Само здание пока стоит без отделки, но украсить его планируется в ближайшее время.
Продукция кондитерского дома представлена в основном в Себеже, но есть точка продажи и в Пскове, ещё одну предприниматель хочет открыть в Острове.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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