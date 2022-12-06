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Экономика

Кондитерский дом «Себежанка» вошёл в список кандидатов на «Народное признание»

В список претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка» вошёл кондитерский дом «Себежанка», который расположен в деревне Ульяновщина Себежского района.

Фото предоставлено автором заявки

Руководитель предприятия Владимир Кузьмин рассказал, что идея для бизнеса была сначала другая. Но в туристском информационном центре Псковской области в инициативном порядке предложили развивать гастрономическое направление, и предприниматель активно взялся за это. Шеф-кондитер предприятия Александра Сафронова — обладатель золотых медалей международных конкурсов.

Фото предоставлено автором заявки

Основное направление кондитерской мастерской — пряники, а также шоколадные конфеты. Особенная продукция — пряники с глазурью, на которой напечатаны достопримечательности городов региона: Пскова, Острова, Опочки, Себежа, Печор. В коробочке — вкладыш с исторической справкой. Есть и печатные пряники с начинкой, на них изображены Псковский кремль, островские цепные мосты и другие узнаваемые места.

Фото предоставлено автором заявки На средства микрозайма регионального центра «Мой бизнес» предприниматель купил фудтрак. Помимо сладостей, здесь можно приобрести продукты местных сельхозпроизводителей.

Теперь в планах Владимира Кузьмина организовать у производственного здания летний кинотеатр под открытым небом, а также обустроить прогулочную зону. Само здание пока стоит без отделки, но украсить его планируется в ближайшее время.

Продукция кондитерского дома представлена в основном в Себеже, но есть точка продажи и в Пскове, ещё одну предприниматель хочет открыть в Острове.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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