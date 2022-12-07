Михаил Васильев о поставках в регион спецтранспорта: Скорая помощь должна быть скорой

10:52, 07 декабря 2022, ПАИ

Скорая помощь должна быть действительно скорой, сказал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев, комментируя поставки в регион новых автомобилей медслужбы.

«Хорошо, что автопарк карет скорой помощи обновляется и персонал может быстро и без поломок доехать до тех, кому нужна экстренная медицинская помощь», - сказал Михаил Васильев.

Ранее сообщалось, что Псковская область дополнительно получит девять карет скорой помощи в рамках поручения президента России по обновлению парка спецмашин в регионах. Распоряжение о распределении транспорта в субъекты РФ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Скорые предназначены для поселков городского типа и малых городов. Новые машины позволят повысить доступность медицинской помощи для их жителей.

Ранее по распоряжению Правительства РФ в Псковскую область было поставлено 13 автомобилей скорой медицинской помощи. Таким образом, до конца 2022 года парк учреждений здравоохранения области пополнится 21 единицей спецтранспорта.