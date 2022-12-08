Студенты Великолукской сельхозакадемии получают в Полистовье базовые навыки профессии

14:01, 08 декабря 2022, ПАИ

Полистовский заповедник - это площадка под открытым небом, где студенты Великолукской сельхозакадемии могут получать базовые навыки своей будущей профессии, сообщил директор ФГБУ «Полистовский государственный заповедник» Николай Кораблев, поздравляя Великолукскую ГСХА с 65-летием.

Николай Кораблев отметил, что его связывают с академией продолжительные трудовые отношения. «Я пришел работать в академию в 2007 году и в настоящее время совмещаю работу в Полистовском заповеднике с преподавательской деятельностью - я профессор кафедры зоотехнии вуза», - рассказал он.

Говоря о сотрудничестве заповедника с академией, Николай Кораблев подчеркнул, что оно развивается по разным направлениям: «Мы не только охраняем, но еще изучаем и просвещаем. И как раз на ниве изучения и просвещения у нас складываются дружеские, партнерские отношения с вузами. Великолукская академия - один из таких вузов, с которым нас связывают наиболее тесные отношения. Хотя бы потому, что у нас работает достаточно много выпускников этого вуза», - отметил он. По его словам, семь человек из коллектива численностью 48 человек - это выпускники разных лет академии и сельскохозяйственного института.

«В первую очередь я бы отметил сотрудничество в академией в области научных исследований, которые имеют практическую направленность. Я говорю о таких работах, как оценка здоровья популяций диких животных, поскольку от этого зависит здоровье и человека, и сельскохозяйственных животных. Также мы развиваем сотрудничество в рамках волонтерской деятельности. Значительная часть волонтеров - это студенты разных направлений сельскохозяйственной академии. И это сотрудничество в организации практического обучения студентов», - рассказал директор Полистовского заповедника.



В день 65-летия вуза Николай Кораблев пожелал своим коллегам-преподавателям здоровья, профессионального роста, быть максимально креактивными, не останавливаться на достигнутом. «Желаю, чтобы студенты были практикоориентированными и чтобы академия поддерживала теснейший контакт со всеми предприятиями и учреждениями. Студентам хочется пожелать побольше творчества, поиска, мотивации. В целом вузу я желаю процветания на многие годы вперед», - отметил он.

О прошлом и настоящем академии, а также о мероприятиях в честь ее 65-летия читайте в статье.