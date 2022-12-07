Видеокамеры запечатлели ДТП с участием полицейского автомобиля в Пскове
ДТП с участием полицейского автомобиля в Пскове попало на камеры видеонаблюдения.
Напомним, 6 декабря у дома № 49б на Рижском проспекте произошло столкновение автомобилей УАЗ и Renault Duster. В результате ДТП в последней машине пострадали двое детей 6 и 10 лет, они были доставлены в медучреждение.
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04 декабря 2022
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