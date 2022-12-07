Видеокамеры запечатлели ДТП с участием полицейского автомобиля в Пскове

10:36, 07 декабря 2022, ПАИ

ДТП с участием полицейского автомобиля в Пскове попало на камеры видеонаблюдения.

Напомним, 6 декабря у дома № 49б на Рижском проспекте произошло столкновение автомобилей УАЗ и Renault Duster. В результате ДТП в последней машине пострадали двое детей 6 и 10 лет, они были доставлены в медучреждение.