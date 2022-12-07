Более 4000 случаев ОРВИ зарегистрировали в Пскове за неделю

11:23, 07 декабря 2022, ПАИ

4030 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пскове с 28 ноября по 4 декабря, что выше недельного порогового уровня на 102,2 %. По сравнению с предыдущей неделей заболевамость увеличилась на 28,8 %, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Превышение эпидпорога отмечается среди всех возрастных групп: у детей до 2 лет – на 93,3 %, 3-6 лет – на 35,8 %, 7-14 лет – на 144,7 %, у взрослых – на 98,1 %.

Увеличилось число заболевших, нуждающихся в стационарном лечении. За неделю в Псковской области госпитализировано 79 человек, больных ОРВИ, что на 19,7 % больше, чем за предыдущую неделю.

Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,2 %.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 17%.