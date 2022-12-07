О работе «фабрики платежей» рассказал глава псковского казначейства

13:41, 07 декабря 2022, ПАИ

О работе «фабрики платежей» в Псковской области рассказал Псковскому агентству информации глава регионального казначейства Дмитрий Губин.

По его словам, для всей казначейской системы с января 2021 года начался новый этап эволюции. «Это масштабные изменения, которые всю казначейскую систему превратили в большую транзакционную систему – такую «фабрику платежей», которая работает 24/7. Казначейство России теперь участник платежной системы Банка России. Имеет свой БИК и корсчет. И главное, сейчас у нас есть единый казначейский счет (ЕКС)», - уточнил Губин.

Он пояснил, что счет объединяет все финансовые ресурсы всей бюджетной системы и аккумулирует всю ликвидность бюджетной системы. Это не только средства федерального бюджета, но и бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, средства государственных внебюджетных фондов и участников казначейского сопровождения.

«Объединение средств на одном ЕКС позволило ФК еще более эффективно управлять свободными остатками средств. И главное – что субъекты РФ получили новый дополнительный источник доходов. И наша Псковская область тоже. За 9 месяцев текущего года наша область получила 25,2 млн руб. дополнительных доходов», - подчеркнул Дмитрий Губин.

Еще один важный результат внедрения СКП – это быстрые расчеты, потому как количество счетов в платежной системе Банка России резко сократилось, все происходит внутри СКП. «В течение одного рабочего дня происходит распределение доходов в бюджеты, то есть моментально деньги отражаются на счетах бюджета области, муниципальных образований, и это позволяет оперативно, при необходимости в этот же день, осуществлять финансирование и проводить расходные операции. А раньше, когда счета были открыты в банке каждому бюджету, потребовалось бы от 2 и более дней», - пояснил руководитель ведомства.