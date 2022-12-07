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Экономика

Барьер для нарушителей в сфере закупок назвал глава псковского казначейства

Закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд являются рискоёмким направлением и, соответственно, подвергаются особому контролю со стороны различных органов власти, в том числе и со стороны Федерального казначейства, рассказал Псковскому агентству информации руководитель УФК по Псковской области Дмитрий Губин.

Под контроль попадают планы-графики закупок, извещения и документация, протоколы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проекты контрактов, а также контракты и информация об их исполнении.

Этот контроль осуществляется в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), и ответственным ведомством за разработку и эксплуатацию ЕИС является Казначейство России.

Алгоритм контроля таков. В личный кабинет органа контроля – рабочую область Единой информационной системы – от заказчиков поступают объекты контроля, сотрудник управления формирует в своем личном кабинете результат контроля – уведомление о соответствии контролируемой информации или протокол несоответствия – и направляет его субъекту контроля. Часть информации контролируется автоматически, другая – визуально.

Интересная новация внедрена для заказчиков с 1 января 2022 года – это электронное актирование. Это означает, что приемка товаров, работ, оказанных услуг осуществляется в ЕИС путем подписания сторонами контракта электронного документа о приемке. Это сократило бумажный документооборот между заказчиком и контрагентом. В настоящее время пилотируется автоматическое формирование документов об оплате в ЕИС.

«Сегодня можно однозначно утверждать, что казначейский контроль в сфере закупок стал еще одним барьером, препятствующим совершению государственными и муниципальными заказчиками нарушений нормативных правовых актов в сфере закупок как умышленно, так и по неосторожности», - сказал Дмитрий Губин.

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