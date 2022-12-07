Стоматолог, которого не боятся даже дети, выдвинут на «Народное признание»
Номинация «Призвание» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» пополнилась ещё одним претендентом на награду. Это врач-стоматолог из Пушкинских Гор Магомед Раджабов, которого, как уверяет автор заявки, не боятся даже дети.
Магомед Раджабов родился в городе Избербаш (Дагестан), но с детских лет его жизнь связана с Псковской областью – он жил и учился в Пскове. Он с детства мечтал о карьере врача, хотел быть хирургом, но в старших классах осознал, что ему ближе стоматология. Окончил в Махачкале Дагестанский государственный медицинский университет (ранее академия), свою медицинскую практику Магомед Раджабов начал в Дагестане, еще будучи второкурсником.
В Пушкинские Горы впервые он приехал 1 декабря 2020 года и остался здесь работать.
Магомед Раджабов считает, что врач, независимо от специализации, не должен паниковать и всегда должен помнить, что от его действий и решений зависит самое ценное – жизнь человека. Он большое внимание уделяет самообразованию, поскольку уверен, что только постоянное обучение и совершенствование своих знаний, умений и навыков принесет успех в профессии.
«К каждому своему пациенту он умеет найти подход и терпеливо объяснить важность той или иной процедуры. Благодаря точным, четким, умелым действиям Магомеда в Пушкинских Горах стоматолога не боятся даже дети, а это – высокая оценка для врача его специальности!» – подчеркнул автор заявки.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.