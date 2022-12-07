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Общество

Стоматолог, которого не боятся даже дети, выдвинут на «Народное признание»

Номинация «Призвание» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» пополнилась ещё одним претендентом на награду. Это врач-стоматолог из Пушкинских Гор Магомед Раджабов, которого, как уверяет автор заявки, не боятся даже дети.

Фото предоставлено автором заявки

Магомед Раджабов родился в городе Избербаш (Дагестан), но с детских лет его жизнь связана с Псковской областью – он жил и учился в Пскове. Он с детства мечтал о карьере врача, хотел быть хирургом, но в старших классах осознал, что ему ближе стоматология. Окончил в Махачкале Дагестанский государственный медицинский университет (ранее академия), свою медицинскую практику Магомед Раджабов начал в Дагестане, еще будучи второкурсником.

В Пушкинские Горы впервые он приехал 1 декабря 2020 года и остался здесь работать.

Магомед Раджабов считает, что врач, независимо от специализации, не должен паниковать и всегда должен помнить, что от его действий и решений зависит самое ценное – жизнь человека. Он большое внимание уделяет самообразованию, поскольку уверен, что только постоянное обучение и совершенствование своих знаний, умений и навыков принесет успех в профессии.

«К каждому своему пациенту он умеет найти подход и терпеливо объяснить важность той или иной процедуры. Благодаря точным, четким, умелым действиям Магомеда в Пушкинских Горах стоматолога не боятся даже дети, а это – высокая оценка для врача его специальности!» – подчеркнул автор заявки.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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