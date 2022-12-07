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Общество

42 класса в школах Пскова закрыли на карантин по ОРВИ

42 класса закрыты на карантин по ОРВИ в 11 школах Пскова, сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В детских садах Пскова, по состоянию на 6 декабря, нет ни одной группы, закрытой на карантин по данному заболеванию, пишет газета «Псковская правда».

«В школах все профилактические меры по недопущению распространения заболевания обеспечиваются», – подчеркнули в пресс-службе администрации города. 

Ранее со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 17%.

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