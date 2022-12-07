Стала известна стоимость транспортных карт в Пскове после подорожания

15:29, 07 декабря 2022, ПАИ

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) составит 1500 рублей, неограниченное количество поездок в автобусах – 2600 рублей. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в ответ на обращение по поводу подорожания проезда в общественном транспорте, размещенное на сайте губернатора.

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) для школьника будет составлять 1000 рублей, для студентов – 1100 рублей.

При оплате проезда транспортной картой, в зависимости от количества поездок в течение месяца, стоимость составит: одна – десять поездок - 34 рубля, 11 – 20 поездок - 33,50 рубля, 21 – 30 поездок - 33 рубля, 31 – 40 поездок – 32,50 рубля, 41 поездка и выше – 32 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в автобусах Пскова вырастет с 17 декабря. Ситуацию с повышением цен прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.