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Общество

Стала известна стоимость транспортных карт в Пскове после подорожания

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) составит 1500 рублей, неограниченное количество поездок в автобусах – 2600 рублей. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в ответ на обращение по поводу подорожания проезда в общественном транспорте, размещенное на сайте губернатора.

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) для школьника будет составлять 1000 рублей, для студентов – 1100 рублей.

При оплате проезда транспортной картой, в зависимости от количества поездок в течение месяца, стоимость составит: одна – десять поездок - 34 рубля, 11 – 20 поездок - 33,50 рубля,  21 – 30 поездок - 33 рубля, 31 – 40 поездок – 32,50 рубля, 41 поездка и выше – 32 рубля. 

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в автобусах Пскова вырастет с 17 декабря. Ситуацию с повышением цен прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  

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Стала известна стоимость транспортных карт в Пскове после подорожания

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