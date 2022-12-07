Количество креативных предпринимателей увеличилось в Псковской области

19:26, 07 декабря 2022, ПАИ

Около 10 % псковичей, принимавших участие в Креативной неделе экономики в Псковской области в 2020–2021 годах, стали предпринимателями. Об этом на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации заявил заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Зуев.

Он напомнил, что за это время, несмотря на пандемию коронавируса, общее количество участников составило порядка 300 человек, около 10 % которых потом стали предпринимателями. «Они получили путь в предпринимательскую деятельность, именно осознав себя частью креативной экономики. Вполне конкретный результат форума», — подытожил Сергей Зуев.

Напомним, в эту среду, 7 декабря, стартовало главное событие в сфере креативных индустрий и креативного предпринимательства «Неделя креативной экономики – 2022». Форум будет проходить два дня — 7 и 8 декабря.