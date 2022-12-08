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Общество

Выпускники Великолукской сельхозакадемии составляют треть сотрудников «Кванториума»

Треть сотрудников «Кванториума» в Великих Луках - выпускники сельскохозяйственной академии, рассказал руководитель детского технопарка Дмитрий Кривогузов во время поздравления Великолукской государственной сельскохозяйственной академии с 65-летием.

«Прошел все ступени: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Несколько лет работал в академии», — отметил Дмитрий Кривогузов и добавил, что сам является выпускником этого вуза.

«Конечно, хорошие воспоминания от учебы в вузе. Много участвовал в общественной жизни. Работал в качестве волонтера на больших мероприятиях, которые проходили в нашем городе, помогали приютам и так далее. Общественная деятельность позволила мне принимать участие в форумах, которые проходили в разных регионах России. В том числе в фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи», - вспоминает он.

По словам Дмитрия Кривогузова, у детского технопарка с Великолукской сельскохозяйственной академией сложились хорошие партнерские отношения. «Наши ученики участвуют в научных конференциях и других мероприятиях вуза. В свою очередь «Кванториум» помогает академии реализовать проекты вуза, мы предоставляем для работы 3D-принтер и другое оборудование. Часть коллектива - выпускники и даже студенты академии. Один из сотрудников еще учится в вузе. Знания и навыки, полученные в академии, помогают нам всем в творческой работе со школьниками», - отметил руководитель «Кванториума».

В преддверии 65-летия академии Дмитрий Кривогузов пожелал вузу процветания, расширения и роста, а ее преподавателям - активных студентов, которые станут востребованными специалистами в своей сфере.

О прошлом и настоящем академии, а также о мероприятиях в честь ее 65-летия читайте в статье.

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