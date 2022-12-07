ФОТОФАКТ Въезды на Троицкий мост асфальтируют в Пскове

17:57, 07 декабря 2022, ПАИ

В Пскове укладывают асфальт на въездах на Троицкий мост. «Подушка» заранее была закрыта от осадков.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. Движение по нему планируют открыть до конца года, однако окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию.