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Общество

ФОТОФАКТ Въезды на Троицкий мост асфальтируют в Пскове

В Пскове укладывают асфальт на въездах на Троицкий мост. «Подушка» заранее была закрыта от осадков.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. Движение по нему планируют открыть до конца года, однако окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году. 

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию. 

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