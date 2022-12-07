ФОТОФАКТ Въезды на Троицкий мост асфальтируют в Пскове
В Пскове укладывают асфальт на въездах на Троицкий мост. «Подушка» заранее была закрыта от осадков.
Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. Движение по нему планируют открыть до конца года, однако окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.
Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию.
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07 декабря 2022
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