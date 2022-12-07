В центре Пскова ограничат движение из-за установки новогодней ели

17:58, 07 декабря 2022, ПАИ

Движение транспорта ограничат на Октябрьской площади Пскова в связи с установкой новогодней ели. Проезд закроют с 8 по 14 декабря, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В эти дни с 8:30 до 20:00 будет вводиться ограничение движения автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу», - говорится в сообщении.

Он отметил, что в связи с этим возможны заторы на дорогах. «Планируйте свои поездки заранее, учитывая дорожную обстановку, и будьте внимательны!» - предостерёг глава города.

Ранее сообщалось, что в Пскове приступили к установке главной новогодней ели.