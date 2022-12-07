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Кондитер из Пустошки пополнила список соискателей премии «Народное признание»

Кондитер из Пустошки Елена Лебедева, специализирующаяся на тортах оригинального формата, пополнила список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она поборется за награду в номинации «Сервис».

Фото предоставлено автором заявки

Елена Лебедева печёт торты уже более 10 лет, с развитием бизнеса мастеру помогло заключение социального контракта.

В заявке отмечается, что эксклюзивный дизайн, отличные вкусовые качества изделий мастера поражают и удовлетворяют даже самых требовательных сладкоежек. Особенно радуются её творениям дети, поскольку каждое её творение — это воплощение мечты ребёнка: торт «Балерина», торт «Принцесса», торт «Храбрый воин» или торт «Супергерой».

В настоящее время она разрабатывает оригинальное кондитерское изделие, которое будет отражать историческое прошлое и будет представлено туристам в качестве сувенира.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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