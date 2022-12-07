Кондитер из Пустошки пополнила список соискателей премии «Народное признание»
Кондитер из Пустошки Елена Лебедева, специализирующаяся на тортах оригинального формата, пополнила список кандидатов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она поборется за награду в номинации «Сервис».
Елена Лебедева печёт торты уже более 10 лет, с развитием бизнеса мастеру помогло заключение социального контракта.
В заявке отмечается, что эксклюзивный дизайн, отличные вкусовые качества изделий мастера поражают и удовлетворяют даже самых требовательных сладкоежек. Особенно радуются её творениям дети, поскольку каждое её творение — это воплощение мечты ребёнка: торт «Балерина», торт «Принцесса», торт «Храбрый воин» или торт «Супергерой».
В настоящее время она разрабатывает оригинальное кондитерское изделие, которое будет отражать историческое прошлое и будет представлено туристам в качестве сувенира.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.