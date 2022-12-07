Фермер из Локнянского района номинирован на звание «Бизнесмен года»
Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Васильев выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».
Владимир Васильев занимается производством молочной продукции и несколько лет назад полностью сменил стадо. Сейчас на ферме в деревне Юхово содержатся коровы айрширской породы, отличающейся постоянством удоев, продуктивным долголетием, лёгкостью отёлов, активным темпераментом.
На ферме содержатся 94 дойные коровы основного стада, молодняк — шлейф составляет около 50 голов. Всё молоко хозяйства относится к высшему сорту со средней жирностью 3,9 %. Оно сдаётся в цех переработки АПК «Локнянский», где производятся сметана, творог и другие кисло-молочные продукты, которые пользуются большим спросом не только у жителей района, но и за его пределами.
Владимир Васильев выиграл грант на развитие семейной фермы в размере почти 10 миллионов рублей. На эти средства он планирует провести реконструкцию — отремонтировать старое здание фермы, поставить новое оборудование. Сейчас идёт ремонт второго здания фермы. Уже в этом году собираются завершить работы, установить современное оборудование и перевести скот в обновлённое здание.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.