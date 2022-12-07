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Экономика

Фермер из Локнянского района номинирован на звание «Бизнесмен года»

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Васильев выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он поборется за награду в номинации «Бизнесмен года».

Фото предоставлено автором заявки

Владимир Васильев занимается производством молочной продукции и несколько лет назад полностью сменил стадо. Сейчас на ферме в деревне Юхово содержатся коровы айрширской породы, отличающейся постоянством удоев, продуктивным долголетием, лёгкостью отёлов, активным темпераментом.

На ферме содержатся 94 дойные коровы основного стада, молодняк — шлейф составляет около 50 голов. Всё молоко хозяйства относится к высшему сорту со средней жирностью 3,9 %. Оно сдаётся в цех переработки АПК «Локнянский», где производятся сметана, творог и другие кисло-молочные продукты, которые пользуются большим спросом не только у жителей района, но и за его пределами.

Владимир Васильев выиграл грант на развитие семейной фермы в размере почти 10 миллионов рублей. На эти средства он планирует провести реконструкцию — отремонтировать старое здание фермы, поставить новое оборудование. Сейчас идёт ремонт второго здания фермы. Уже в этом году собираются завершить работы, установить современное оборудование и перевести скот в обновлённое здание.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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