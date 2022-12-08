Самая большая школа брейкинга в мире действует в Пскове

16:33, 08 декабря 2022, ПАИ

Самая большая школа брейкинга в мире действует в Пскове, сообщил в эфире программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM тренер сборной Псковской области по брейкингу, руководитель хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» Кирилл Зелёный.

«Мы арендуем дом командой в 12 человек. Многих ребят мы перевезли из других городов. Кто-то из тех 15-16-летних подростков уже вырос и с мамой-папой жить не вариант. Они хотят попробовать себя в самостоятельной профессии. В этом доме 550 квадратов, мы живем и используем его как базу для сборов. К нам приезжают ребята в гости и остаются на выходные. Это дает нам возможность показывать такие результаты, как мы показываем, и быть одними из лучших в Европе. Мы являемся самой большой брейкинг-школой в мире», - отметил Кирилл Зелёный.

Он также сообщил, что 8 января в Псковской области пройде региональный чемпионат по брейкингу.