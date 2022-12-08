О ремонте Троицкого собора по просьбе губернатора рассказал архив

17:05, 08 декабря 2022, ПАИ

На колокольне Троицкого собора в Пскове ведутся ремонтные работы. Специалисты АНО «Возрождение» выполняют протезирование разрушенных частей стропильной и подстропильной системы кровли. Завершить ремонт планируется в январе 2023 года.

В связи с этим в своём Telegram-канале Государственный архив Псковской области разместил «Отношение псковского губернатора А. Н. Пещурова псковскому губернскому архитектору Ф. И. Уткину о починке стены псковского кафедрального Троицкого собора [а колокольня относится именно к нему. - ПАИ]». Датирован документ 10 августа 1837 года.

«Государь Император во время пребывания своего в г. Пскове высочайше повелеть мне соизволил находящуюся кругом и внутри псковского кафедрального Троицкого собора каменную стену, пришедшую от времени в ветхость, и равно состоящее на внутренней стене строение привести починкою в прежний древний вид, и потому поручаю в[ашему] в[ысокородию] наипоспешнее заняться составлением двух планов с фасадом первого в таком виде, в каком та стена и строение ныне находятся, и последнюю, в каком все то делано быть после починки, не изменяя прежнего древнего вида и вместе с тем составив на починку смету, и все сие с должными приложениями для представления в собственные руки Государя Императора представить ко мне наискорее и непременно к 22 числу сего августа месяца», - говорится в материалах.