В Псковской области устанавливается запрет выхода на лёд рек и озёр

18:44, 08 декабря 2022, ПАИ

В нескольких районах Псковской области, а также в Пскове и Великих Луках введён запрет выхода на лёд водоёмов, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Так, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с 7 декабря запрещён выход и выезд транспорта на лёд Чудского и Тёплого озёр, а также других водоёмов в Гдовском районе. Для промысловиков этот запрет начинает действовать с 10 декабря. Ранее решение о запрете приняли руководители Пскова и Великих Лук, Себежского, Псковского, Новоржевского, Великолукского, Печорского и Пыталовского районов.

Во всех муниципалитетах запреты действуют до особых распоряжений.

В этот период районными и городскими отделениями ГО и ЧС совместно с органами Управления МЧС и УМВД России по Псковской области осуществляется мониторинг ледовой обстановки и патрулирование береговой черты водоёмов в целях предупреждения выхода населения на лёд.