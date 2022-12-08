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Культура

В Пскове состоится премьера «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль»

В Пскове пройдёт премьера. Фото: «Команда 2018»

9 и 10 декабря в Большом зале Псковской областной филармонии состоится премьера художественно-музыкальной постановки «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра и Петербургского камерного хора, а также показ художественного фильма, посвящённого сюжетам псковских фресок. Об этом сообщили в центре социльного проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Уникальные шедевры — псковские фрески — золотое наследие средневекового Пскова, не имеющее мировых аналогов. Веками псковичи обустраивали сакральные пространства, наполняя их глубокими духовными смыслами и переживаниями, выраженными во фресковой живописи, выполненной лучшими мастерами-монументалистами. Фрески Мирожского и Снетогорского монастырей, храма в Мелетово, Довмонтова города по праву являются жемчужинами художественного творчества и отражают суть мировоззрения русского православия, заключённую в художественные образы.

Художественно-музыкальная постановка «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» — это новая реальность, соединившая вековое художественное наследие и современное искусство для осознания значимости псковского культурного кода и духовного наследия современниками.

Проект реализуется Фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектным офисом «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Псковской епархии, правительства Псковской области, Псковской областной филармонии, Театрально-концертной дирекции Псковской области и Псковского музея-заповедника.

Генеральный партнёр проекта — СПбГБУК «Петербург-Концерт».

Начало постановки — 9 декабря в 17:00 и 19:00 и 10 декабря в 13:00 и 15:00.

Наличие пригласительных билетов уточняйте в кассах филармонии. Телефон — (+7 8112) 66-89-20. 

Напомним, фресковую живопись обсуждали в ноябре этого года участники конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».

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