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Культура

Фресковой живописи уделят внимание участники конференции в Пскове

Фресковую живопись обсудят на VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Он отметил важность того, что на конференции ушли от узкой тематики. На данный момент эксперты обсуждают очень широкий круг вопросов. «Например, несколько вопросов в этом году посвящены фресковой живописи, в том числе мы не забыли наш любимый Мелетовский храм. Это и вопросы, посвященные государственному контролю, градостроительной деятельности», — подчеркнул Вадим Нэдик.

Председатель комитета отметил, что ожидает доклада, посвященного работам в храме Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. «Мы знаем, что у нас произошла очень неприятная история, когда у нас просела стена. Тема посвящена как раз тем работам, которые, надо сказать, мы проводили в экстремальном режиме, потому что храм надо было сохранить. История была не очень радостная, но я считаю, что мы с ней достойно справились», — отметил он.

Также Вадим Нэдик рассказал, что прозвучит доклад о мелетовской живописи и доклад на тему: «Особенности осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия», с которым выступит заместитель председателя профильного комитета Ольга Павлова.

Напомним, сегодня в Пскове стартовала VIII Научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». В ее работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

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