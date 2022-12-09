Полномочия по выплате пособия на ребёнка переданы Фонду соцстрахования

12:06, 09 декабря 2022, ПАИ

Депутаты регионального парламента приняли закон о передаче Фонду пенсионного и социального страхования РФ полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Новая норма начнёт действовать с 1 января 2023 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с федеральным законодательством единое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки. Его будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от суммы среднедушевого дохода конкретной семьи. Для женщин, вставших на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, – 50, 70 либо 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Псковской области. Малоимущим гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, – 50, 70 либо 100 % величины регионального прожиточного минимума для детей.

Прогнозная численность детей, на которых будут производиться выплаты ежемесячного пособия, составляет в регионе 34 тысяч 696 человек. По предварительным расчётам, на эти цели потребуется около 2,8 млрд рублей в год. Софинансирование выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета составит 99%, из областного бюджета – 1 %. Необходимые средства для направления фонду предусмотрены в проекте областного бюджета на следующий год.