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Общество

«Записки из подполья» Достоевского и «Любимца» Булычёва обсудят 10 декабря в «Лофте»

Второе мероприятие литературного проекта «Букбар» пройдёт в креативном пространстве «Лофт» 10 декабря, сообщили Псковскому агентству информации организаторы встречи.

Алкогольных коктейлей на «Букбаре» попить не получится: зато гостей познакомят с десятью книгами великих классиков русской литературы и самыми интересными произведениями современных авторов. Кроме того, весь вечер официанты будут предлагать гостям сезонное меню и угощать вкусным кофе.

Псковичей ждёт знакомство с Фёдором Достоевским («Записки из подполья»), Андреем Платоновым («Счастливая Москва»), Николаем Лесковым («Русские демономаны») и Егором Дриянским («Записки мелкотравчатого»).

Также участники встречи обсудят роман Александра Вельтмана «Новый Емеля», познакомятся с небезызвестными братьями Стругацкими и их книгой «Трудно быть богом». Узнают больше о «Лучших людях города» Катерины Кожевиной, книге Рагима Джафарова «Его последние дни», познакомятся с «Любимцем» Кира Булычева и «Осьминогом» Анаит Григорян. 

За барной стойкой в этот вечер будет поэт, философ Артём Верле, лауреат премии за лучшую поэтическую книгу года «Московский счёт» и короткого списка старейшей литературной премии в современной России Андрея Белого в номинации «Поэзия». Также вести беседы с гостями будет автор книжного блога Farit_book, администратор марафона на сайте Bookmix.ru Наталья Лисичкина. Человек, который читает 30 книг в месяц и благодаря сотрудничеству со многими издательствами узнаёт о новинках из первых рук и рассказывает о них своим подписчикам.

Напомним, первую встречу «Букбара» посетило более 35 любителей книг разных возрастов. Бармены Иван Родионов и Дина Дабришюте познакомили всех с советской прозой, классикой и современной литературой, а также обсудили с каждым желающим книги из сезонного меню того вечера. 

Вход на следующую встречу свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте креативного пространства. Встреча пройдет 10 декабря в 17:00 на улице Спортивной, 1б. Пространство будет работать до последнего посетителя: никто из гостей не останется без рекомендаций о том, что им стоит почитать в ближайшее время.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта – сформировать в Пскове сообщество любителей чтения и доказать, что литературу можно и нужно обсуждать неформально. Больше узнать о «Букбаре» можно в официальной группе литературного проекта в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/bookbar_loft.

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