Туманную ночь прогнозируют псковские синоптики

13:15, 09 декабря 2022, ПАИ

Ночью местами в Псковской области возможен туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

В субботу на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха по области ночью от -10 до -5 градусов, днем – от -8 до -3. На дорогах образуется гололедица.

Ранее метеоцентр «Фобос» сообщал о том, что на Северо-Западе и в Центре России ожидается потепление.