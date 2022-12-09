Туманную ночь прогнозируют псковские синоптики
Ночью местами в Псковской области возможен туман. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.
В субботу на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха по области ночью от -10 до -5 градусов, днем – от -8 до -3. На дорогах образуется гололедица.
Ранее метеоцентр «Фобос» сообщал о том, что на Северо-Западе и в Центре России ожидается потепление.
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