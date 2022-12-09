Каток в Летнем саду Пскова откроется 9 декабря

15:54, 09 декабря 2022, ПАИ

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Каток в Летнем саду Пскова откроется сегодня, 9 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Пскова Борис Елкин.

«Любителей зимнего отдыха на свежем воздухе ждет большая ледовая площадка, бесплатный теплый гардероб, прокат и заточка коньков. Вход - от 130 рублей, для детей до 7 лет и многодетных семей предусмотрены льготные билеты», — отметил он.

По будням каток будет работать с 15:00 до 21:30 (в пятницу до 22:00), в субботу - с 11:00 до 22:00, в воскресенье - с 11:00 до 21:30.

Кроме того, в скором времени заработает каток и в Финском парке. На данный момент на площадке идет монтаж нового ограждения.