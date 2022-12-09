Стало известно, как обновят каток в Финском парке Пскова

14:20, 09 декабря 2022, ПАИ

Установку нового ограждения начали 9 декабря вокруг территории будущего катка в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ограждение в этом году будет деревянным. Его сделали осуждённые исправительной колонии № 4 в Серёдке, они же занимаются и монтажом. Конструкция ограждения будет сборной, весной её демонтируют и оставят на хранение на стадионе «Машиностроитель». Городские власти надеются, что в дальнейшем ограждение пригодится для проведения спортивных мероприятий и ярмарок.

Также около катка будет организована зона питания и развешены новые гирлянды. Кроме того, в этом году появится большой павильон для раздевалки и проката коньков, опоры для катания (для детей). В модуле псковичи смогут бесплатно оставить вещи, гардероб будет работать по номеркам.

Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова отметила, что в том году прокат коньков пользовался большой популярностью, в связи с чем было принято решение увеличить павильон.

Общая площадь катка составит порядка 400 кв. м, отметила Ольга Черкасова. На катке может находиться около тысячи человек.

Открытый каток в парке у Советского моста впервые оборудовали в 2021 году. Тогда его открыли перед новогодними праздниками. За один день на праздничных выходных каток посетили порядка двух тысяч человек. В этом году открытие катка запланировано на 20 декабря, техническое открытие – 16 декабря, с поправкой на погоду.