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Общество

Новый туристический маршрут появится в Гдове

Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» появится к празднованию 700-летия города Гдова. Будут созданы три мурала, эскизы которых навеяны повестью Александра Грина «Алые паруса». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Как известно, прототипом главной героини была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин, чей романтический образ был воплощен и в эскизах к муралам петербургского художника Сергея Руднева, ныне проживающего в Пскове, рассказала руководитель комитета.

Наносить муралы на стены зданий будут 12 декабря. А уже к концу года горожане смогут любоваться красочными картинами. Муралы появятся на трансформаторной будке на улице Карла Маркса, 2, а также на домах, расположенных по адресам: Карла Маркса, 6а и Карла Маркса, 32.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе ведётся масштабная работа над созданием муралов. До конца года фасады жилых домов украсят 12 картин.

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