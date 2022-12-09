Михаил Ведерников помог решить ряд острых вопросов по поддержке псковичей с ОВЗ

17:56, 09 декабря 2022, ПАИ

Встречу с представителями госучреждений и общественных организаций инвалидов провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, чтобы обсудить наиболее острые вопросы защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Общение прошло на площадке Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники встречи рассказали губернатору о реализованных проектах, проведенной работе по поддержке людей с инвалидностью, и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. В свою очередь, глава региона озвучил несколько решений.

Так, Михаил Ведерников пообещал поддержку в продолжении проекта «Спорт доступен каждому». За счет средств федерального гранта в рамках проекта подготовили инструкторов-методистов, оборудовали специализированную площадку для людей с инвалидностью и приобрели автотранспорт с подъемным устройством. Губернатор поддержал предложение о выделении ставок и постоянном трудоустройстве двух инструкторов на базе регионального Центра спортивной подготовки, а также продолжении работы по включению в занятия спортом граждан с ОВЗ.

По решению главы региона вопрос организации транспортировки лежачих больных включат в профильную госпрограмму, что позволит закрепить и финансирование на это направление соцпомощи. До этого средства выделялись из резервного фонда на основании адресных обращений. Михаил Ведерников подчеркнул, что соответствующие изменения в программу должны внести к рассмотрению областного бюджета во втором чтении.

Еще один вопрос касался развития системы трудовой занятости лиц с ментальной инвалидностью за счет расширения филиала Производственно-интеграционных мастерских в Великих Луках. Руководитель учреждения Вячеслав Сукманов рассказал, что реализовали первый, тренировочный этап мастерских, в который уже включили 16 человек. Для развития проекта необходима реконструкция здания под производственное отделение. Глава региона выразил готовность оказать поддержку в подготовке проектной документации. Михаил Ведерников отметил, что вопрос может быть решен за счет федеральных грантов или участия в ведомственных программах.

Особое внимание на встрече уделили вопросам развития доступной среды, поддержки предприятий, где трудятся граждане с ОВЗ.

«Мы с вами не просто решаем вопросы важной социальной группы людей, а вы для нас еще и эксперты по многим вопросам, например, по созданию доступной городской среды. Несмотря на сложности сегодняшнего дня, мы стараемся максимально реагировать на ваши обращения, в том числе выходить и на системные решения. Уверен, что в открытом диалоге мы решим все задуманные планы и будем строить новые», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках визита в мастерские глава региона проверил ход строительства корпуса отделения развития и ухода для лиц с тяжелыми и множественными нарушениями. Его возведение началось летом текущего года, и в настоящее время закрыт «теплый контур», проведены коммуникации. Сейчас идет утепление и подготовка к чистовой отделке. Проект реализуют при поддержке немецких партнеров. Вячеслав Сукманов познакомил главу региона с функционалом каждого из помещений.

Открытие нового корпуса позволит увеличить число мест для посетителей отделения, создаст комфортные условия для ухода и занятий. В настоящее время группа дневного пребывания очень востребована, и открытие этой площадки позволит снять существующую очередь, заверил Вячеслав Сукманов. По решению губернатора регион также окажет поддержку и в установке уличной инклюзивной спортивной площадки рядом со зданием.