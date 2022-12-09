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В посёлке Ямм завершили благоустройство территории у памятника Леониду Богданову

Информационный стенд с информацией о партизане-герое появился в Гдовском районе. Фото: «Гдовская заря»

В разных уголках Гдовского района прошли мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

В сквере им. Лёни Богданова посёлка Ямм также состоялся памятный митинг. Участниками мероприятия стали глава муниципалитета Алексей Васильев, председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова, командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга, а также педагоги и учащиеся из Яммской и Гдовской школ.

Этот зимний снежный день жителям посёлка запомнится ещё одним важным событием — открытием информационного стенда об участнике Великой Отечественной войны Леониде Богданове. Здесь указаны биографические данные героя, изображены копии партизанских газет с призывами о защите Родины. Прекрасно дополняют стенд стихотворные строки ученика Яммской школы Тимофея Тарасова, который посвятил их юному герою.

«Вначале благоустройство территории у памятника, затем высадка туй, а сейчас открытие информационного стенда… С помощью выигранных средств в рамках конкурса территориального местного самоуправления нам удалось пошагово привести в порядок общественную территорию. Но это ещё не всё, работы будут продолжены и в следующем году», — отметил глава волости Виталий Кулаков.

Почётное право открыть памятный стенд доверили главе сельского поселения «Полновская волость» Виталию Кулакову и учащемуся Яммской школы Тимофею Тарасову. Память партизана-героя почтили минутой молчания и возложили венки к памятнику. Затем делегация из райцентра посетила братское захоронение, которое расположено на территории посёлка, где к мемориалам героев возложили цветы.

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