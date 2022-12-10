Эксперты рассказали, что произойдёт со смартфоном после попадания в сугроб

23:39, 10 декабря 2022, ПАИ

После того как смартфон упал в сугроб, его стоит встряхнуть, чтобы избавить от избыточного количества влаги, а уже дома протереть влаговпитывающими средствами и не пользоваться устройством на протяжении суток, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису «МегаФона» Никита Ефимов.

По его словам, после падения смартфона в сугроб или лужу необходимо «тут же встряхнуть его — это избавит устройство от попадания большего количество влаги». После этого нужно отключить смартфон.

«В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею: в первом случае вы только разгоните воду, а во втором — повредите аккумулятор из-за резкого перегрева», — пояснил эксперт.

При попадании смартфона в сугроб стоит убедиться в том, что вы полностью очистили устройство от снега. Для этого необходимо проверить разъёмы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно. Кроме того, частички снега требуется очистить мягкими средствами, но ни в коем случае нельзя использовать жёсткие или металлические предметы — они могут повредить устройство.

«Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет: в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии», — резюмировал Ефимов.