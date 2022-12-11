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Общество

Метеорологи рассказали о сильном ветре и снегопаде в Пскове в понедельник

Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 12 декабря. Будет идти сильный снег, ночью по северу области умеренный. Местами метель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северо-восточных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -10 до -5 градусов, днём — от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в период с 21 до 24 часов ожидается сильная метель.

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Сильная метель ожидается в Псковской области сегодня вечером

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