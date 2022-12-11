Псковский доброволец уехал в зону СВО после обучения в Грозном

17:38, 11 декабря 2022, ПАИ

Псковский доброволец уехал в зону СВО после получения военных знаний и навыков под руководством Российского университета спецназа в городе Грозном. Об этом стало известно из видео, которое разместил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я приехал в славный город Грозный с военного города Псков. Ребят, я всем рекомендую, приезжайте в Грозный, приезжайте в университет спецназа. Поезжайте на СВО, защищайте свою Родину - Российскую Федерацию», - сказал пскович на видео.

Также подготовку под руководством инструкторов Российского университета спецназа проходили добровольцы из города Оренбург, Шебекино, с Урала, а также с Республики Бурятия и Дагестан.

Рамзан Кадыров отметил, что пройдя обучение, добровольцы отправятся в самые горячие точки СВО.

«Ряды огромной освободительной армии России ежедневно пополняются её мужественными и самоотверженными сынами, которые полны решимости обезглавить врага, смеющего посягать на наши ценности, религию и свободу», - подписал он.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Псковского района отправился добровольцем в зону СВО.