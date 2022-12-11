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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о правах пассажиров при задержках рейсов

При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта и потребовать возмещения убытков. Кроме того, если вылет задерживается на четыре часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, а если более чем на восемь часов — отвезти в гостиницу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что аэропорты столицы в снегопад работают штатно, но возможны задержки.

«При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг», — говорится в сообщении.

К таким услугам относится организация хранения багажа, предоставления комнаты матери и ребёнка пассажирам с детьми до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, уточнили в ведомстве. Кроме того, если отправление рейса задерживается более чем на четыре часа, то пассажиров обязаны обеспечить горячим питанием, а при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время.

В случае ожидания вылета более восьми часов днём и более шести ночью пассажиров должны разместить в гостинице, а также организовать им транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, отметили в Роспотребнадзоре. Помимо этого, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта, потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, добавили в ведомстве.

Напомним, метеорологи рассказали о сильном ветре и снегопаде в Пскове сегодня ночью. 

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