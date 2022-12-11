Вылет авиарейса из Пскова в Москву задерживается из-за непогоды

22:06, 11 декабря 2022, ПАИ

Вылет авиарейса из Пскова в Москву задерживается из-за непогоды, сообщает официальный портал аэропорта Внуково.

Самолёт должен был отправиться в Москву в 21:45, но вылет перенесён на 23:15.

Отметим, что в Москве погода ухудшилась, на юго-востоке мегаполиса и области, в частности в Люберцах, Жуковском и Раменском, начался слабый дождь, в районе аэропорта Шереметьево ледяной дождь, периодически сменяющийся снегом, а в окрестностях Внуково слабый дождь и дымка.

Столичные аэропорты пока работают в штатном режиме, в списке задержанных более чем на час с вылетом или прилётом рейсов значится 10 бортов, ещё один рейс отменён.

Напомним, сегодня в Псковской области ожидается сильный снег и метель.

