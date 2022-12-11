Вылет авиарейса из Пскова в Москву задерживается из-за непогоды
Вылет авиарейса из Пскова в Москву задерживается из-за непогоды, сообщает официальный портал аэропорта Внуково.
Самолёт должен был отправиться в Москву в 21:45, но вылет перенесён на 23:15.
Отметим, что в Москве погода ухудшилась, на юго-востоке мегаполиса и области, в частности в Люберцах, Жуковском и Раменском, начался слабый дождь, в районе аэропорта Шереметьево ледяной дождь, периодически сменяющийся снегом, а в окрестностях Внуково слабый дождь и дымка.
Столичные аэропорты пока работают в штатном режиме, в списке задержанных более чем на час с вылетом или прилётом рейсов значится 10 бортов, ещё один рейс отменён.
Напомним, сегодня в Псковской области ожидается сильный снег и метель.
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