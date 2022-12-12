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Михаил Ведерников: Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего

Фото: Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции РФ.

«Поздравляю с Днём Конституции Российской Федерации! Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего, юридически оформленная система ценностей, которая определяет развитие нашей страны. Наша общая задача – воплощать в жизнь её принципы, неукоснительно следовать букве и духу основного закона», – написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо региона и всей страны.

День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.

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