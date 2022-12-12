До -12 градусов ожидается 13 декабря в Псковской области

11:43, 12 декабря 2022, ПАИ

Небольшой снег и до -12 градусов прогнозируют синоптики 13 декабря в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

В понедельник на территории региона ожидается облачная погода. Небольшой снег, ночью местами умеренный. Температура воздуха по области ночью составит от -12 до -7 градусов, днем – от -7 до -2.

Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что из-за циклона до 14 декабря в регионах СЗФО ожидается сильный снег, затем фон атмосферного давления повысится и количество осадков уменьшится.