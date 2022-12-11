«С фонариками на лбу»: к новогоднему забегу готовятся в Пскове

13:03, 12 декабря 2022, ПАИ

Новогодний забег пройдет в Пскове утром 1 января. Как проходит подготовка и что ожидает участников спортивного мероприятия, рассказал его организатор, мастер спорта России по биатлону Александр Кузьмин в прямом эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

«Мы даже в такую погоду бегаем. Бегаем по набережным и паркам, а они очищены от снега идеально. Но, конечно, для бега по снегу нужны кроссовки с протектором. Зимой самое главное – встать рано утром. Мы выходим на первые тренировки в темноте с фонариками на лбу», – поделился Александр Кузьмин.

По его словам, утренняя пробежка 1 января проводится в Пскове седьмой год подряд. «Этот год не станет исключением. Удивительно, сколько людей приходит на такую пробежку – около 150-200 человек», – отметил организатор забега.

Александр Кузьмин добавил, что ложится спать в 00:10, сразу после наступления Нового года. «А многие из тех, кто приходит на первоянварскую пробежку, говорят, что еще даже не ложились», – заметил он.

Регистрации и записи на пробежку нет. Сбор состоится в 10:00 в Финском парке, у центра отдыха «Снегопад». Участникам предстоит преодолеть 5 километров.