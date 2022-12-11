Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«С фонариками на лбу»: к новогоднему забегу готовятся в Пскове

Новогодний забег пройдет в Пскове утром 1 января. Как проходит подготовка и что ожидает участников спортивного мероприятия, рассказал его организатор, мастер спорта России по биатлону Александр Кузьмин в прямом эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

«Мы даже в такую погоду бегаем. Бегаем по набережным и паркам, а они очищены от снега идеально. Но, конечно, для бега по снегу нужны кроссовки с протектором. Зимой самое главное – встать рано утром. Мы выходим на первые тренировки в темноте с фонариками на лбу», – поделился Александр Кузьмин. 

По его словам, утренняя пробежка 1 января проводится в Пскове седьмой год подряд. «Этот год не станет исключением. Удивительно, сколько людей приходит на такую пробежку – около 150-200 человек», – отметил организатор забега.

Александр Кузьмин добавил, что ложится спать в 00:10, сразу после наступления Нового года. «А многие из тех, кто приходит на первоянварскую пробежку, говорят, что еще даже не ложились», – заметил он.

Регистрации и записи на пробежку нет. Сбор состоится в 10:00 в Финском парке, у центра отдыха «Снегопад». Участникам предстоит преодолеть 5 километров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Танцующий город»
11 декабря 2022

7 медалей завоевали шахматисты Псковской области на первенстве СЗФО

10 декабря 2022

Спортивный фестиваль среди инвалидов прошёл в Пскове
10 декабря 2022

Благотворительный турнир по волейболу прошёл в Дедовичах

10 декабря 2022

Соревнования по мини-футболу прошли в Стругах Красных
10 декабря 2022

Тренер из Себежа Александр Шаров претендует на «Народное признание»
10 декабря 2022

Псковские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и пилону
09 декабря 2022

Псковичка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...