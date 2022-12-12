ФОТОФАКТ «Дача Деда Мороза» в Пскове засияла огнями

12:42, 12 декабря 2022, ПАИ

Возведение «Дачи Деда Мороза» в Пскове идёт полным ходом, сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В парке Строителей уже зажглись первые огоньки на «Даче Деда Мороза», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парке Строителей появится «Дача Деда Мороза». Новая локация будет работать с середины декабря и до середины января. «В этом волшебном доме будет обустроено несколько фотозон, проведены образовательные и интерактивные программы. Также там появится необычная и очень красивая деревянная четырёхметровая ёлка. Проект будет очень ярким и интересным. Обязательно посетите его на праздниках», — отметил глава региона Михаил Ведерников.

Кроме того, 29 декабря в Великие Луки и 30 декабря в Псков прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Этот проект РЖД реализуется не первый год, и у него уже есть свои постоянные гости. Все желающие смогут стать участниками программы, увидеть, как живёт Дед Мороз в поезде, посетить сувенирную лавку или кафе. Билеты можно будет приобрести на сайте РЖД.