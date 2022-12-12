Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Создатель урбанистического лагеря в Себеже выдвинут на «Народное признание»

В номинации «Инициатива» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился новый претендент. Это предприниматель Кирилл Васильев, который организовал в Себеже урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика».

Фото предоставлено автором заявки

В конце сентября 2022 года в Себеже появилась команда молодых архитекторов, дизайнеров, социологов из разных городов России, которая разместилась в старом здании типографии. Отбор для участия в лагере был жёстким – три человека на место.

Здание старой типографии было переименовано в арт-пространство «Типографика». Работавшая там команда специалистов придумала сразу несколько проектов. Один из них – это реконструкция самого здания типографии, другой – создание в Себеже необычного музея – настоящего хранилища человеческих судеб.

Фото предоставлено автором заявки

Это не просто краеведческий музей, а мультикультурный центр, объединяющий в одном гибком и пластичном пространстве и артефакты древности, и документы, и объекты, связанные с культурным и национальным наследием этого края, и современные технологии. Образ музея – «паровозные котлы», «бункер», «элеватор для зерна» – родом из ХХ века, трагического столетия не только в истории всей страны, но и в истории города Себежа.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2022

Создатель урбанистического лагеря в Себеже выдвинут на «Народное признание»

12 декабря 2022

ФОТОФАКТ «Дача Деда Мороза» в Пскове засияла огнями
12 декабря 2022

ВИДЕО Демонтаж дома с рухнувшими балконами начался в Плюссе
12 декабря 2022

До -12 градусов ожидается 13 декабря в Псковской области
12 декабря 2022

Юным псковичам вручили паспорта в День Конституции
12 декабря 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир
12 декабря 2022

Новый мурал рисуют на улице Коммунальной в Пскове
12 декабря 2022

Глава Пскова поздравил горожан с Днём Конституции

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...