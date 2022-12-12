Создатель урбанистического лагеря в Себеже выдвинут на «Народное признание»

12:48, 12 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Инициатива» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился новый претендент. Это предприниматель Кирилл Васильев, который организовал в Себеже урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика».

В конце сентября 2022 года в Себеже появилась команда молодых архитекторов, дизайнеров, социологов из разных городов России, которая разместилась в старом здании типографии. Отбор для участия в лагере был жёстким – три человека на место.

Здание старой типографии было переименовано в арт-пространство «Типографика». Работавшая там команда специалистов придумала сразу несколько проектов. Один из них – это реконструкция самого здания типографии, другой – создание в Себеже необычного музея – настоящего хранилища человеческих судеб.

Это не просто краеведческий музей, а мультикультурный центр, объединяющий в одном гибком и пластичном пространстве и артефакты древности, и документы, и объекты, связанные с культурным и национальным наследием этого края, и современные технологии. Образ музея – «паровозные котлы», «бункер», «элеватор для зерна» – родом из ХХ века, трагического столетия не только в истории всей страны, но и в истории города Себежа.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.