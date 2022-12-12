Создатель урбанистического лагеря в Себеже выдвинут на «Народное признание»
В номинации «Инициатива» общественной премии Псковской области «Народное признание» появился новый претендент. Это предприниматель Кирилл Васильев, который организовал в Себеже урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика».
В конце сентября 2022 года в Себеже появилась команда молодых архитекторов, дизайнеров, социологов из разных городов России, которая разместилась в старом здании типографии. Отбор для участия в лагере был жёстким – три человека на место.
Здание старой типографии было переименовано в арт-пространство «Типографика». Работавшая там команда специалистов придумала сразу несколько проектов. Один из них – это реконструкция самого здания типографии, другой – создание в Себеже необычного музея – настоящего хранилища человеческих судеб.
Это не просто краеведческий музей, а мультикультурный центр, объединяющий в одном гибком и пластичном пространстве и артефакты древности, и документы, и объекты, связанные с культурным и национальным наследием этого края, и современные технологии. Образ музея – «паровозные котлы», «бункер», «элеватор для зерна» – родом из ХХ века, трагического столетия не только в истории всей страны, но и в истории города Себежа.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.